Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Kartondan sarayları yıkacağız

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:25

Milli Yol Partisi 2. Olağan Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Remzi Çayır başkanlığında Hacıbayram Veli Özler Toplantı Salonu’nda dün akşam yapıldı.

GİK Toplantısı’nın açılışında konuşan Genel Başkan Çayır, 14 Aralık 2021'de kurulan Milli Yol’un dört aylık bir tarihi olmasına rağmen çok mesafe kat ettiklerini belirtti. Çayır, “Attığımız bu büyük adımlar da yetmiyor. Milletin problemi büyük, evlere ateş düşmüş. Suyumuz var, malzememiz var, bu yangını söndürmek de bizim görevimiz” diye konuştu.

"HAREKETİMİZ BAĞIMSIZ, BAĞLANTISIZDIR"

Parti kadrosundaki bilgi, birikim ve donanımın diğer parti ve hareketlerde olmadığını kaydeden Çayır, şöyle konuştu:

“Bizim hareketimiz, bağımsız, bağlantısız bir harekettir. Allah şahit olsun ki bizden daha bağımsız, özgün içten bir hareket yok. Oy uğruna kimseyi aldatmayacağız. İktidar olma uğruna milletimizi aldatmayacağız. Millete ve Allah’a dayanacağız. Türk Milleti, tam da bizim elimizi arıyor, umutla sarılacağı eli arıyor. İşte biz elimizi milletimizle buluşturmak zorundayız. Bu elimiz, yalansız, dolansız, liyakat ve adalete dayanan eldir. Yerli ve milli olan bu partimizi, bu hareketimizi milletle buluşturmak zorundayız.”

DÖRT AYDA 60 İLDE ÖRGÜTLENDİ

Çayır, dört ayda 25 il başkanlığı binasının tamamlandığını, 60 ilde kuruluşun gerçekleştiğini, kısa sürede tüm illerde teşkilatlanmanın tamamlanacağını vurgulayarak hareketlerinin milletle buluşmak zorunda olduğunun altını çizdi. İktidarın 20 yıldır Türkiye’yi getirdiği yeri “iktisadi çukur” olarak tanımlayan Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KARTONDAN SARAYLARI YIKACAĞIZ"

“İktidar sayesinde siyasetin darbesini bir daha gördük. Bu iktidar, umutsuzluk getirdi. İktidarın iktidarlığı yok. Ekonomi, Nebati Bey’in masallarına kaldı. Muhalefettekiler altı parti bir araya geliyor umut olamıyor. Parti kuruluşundan beri dile getirdiğimiz tek şey var; Milletin umudu 3. Yoldur o da Milli Yol’dur. Naylon olanlardan değil gerçek siyasetçilerin, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun gerçek arkadaşlarının hareketiyiz. Milletle buluştuğumuz an iktidar olacak bir hareketiz. Millete kendimizi anlattığımızda bizi anlayacaklardır. İktidara geldiğimizde kartondan sarayları yıkmak boynumuzun borcudur.”