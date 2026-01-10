Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Genel Başkanı Kürşat Mete'ye silahlı ve bıçaklı saldırı: 10 kişilik grubun ortasında kaldı!

Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Genel Başkanı Kürşat Mete'ye silahlı ve bıçaklı saldırı: 10 kişilik grubun ortasında kaldı!

10.01.2026 13:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Genel Başkanı Kürşat Mete'ye silahlı ve bıçaklı saldırı: 10 kişilik grubun ortasında kaldı!

'Milliyetçi Trabzonsporlular' topluluğunun genel başkanı Kürşat Mete, 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında arkasından bıçaklandığı öğrenilen Mete, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Başkanı Küşat Mete'ye silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi.

Mete, gece saatlerinde yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında sırtından bıçaklanan Mete, olay yerinde ağır yaralandı.

Kan kaybı yaşayan Mete, hızla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mete’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DERNEKTEN AÇIKLAMA 

Dernekten yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"BİLGİLENDİRME

Genel Başkanımız Sayın Kürşat METE, bu gece yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğramış, saldırı sırasında arkasından bıçaklanmıştır.

Yaşanan olay sonucunda yoğun kan kaybı yaşayan Genel Başkanımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

Image

İlgili Konular: #silahlı saldırı #bıçaklı saldırı #trabzonspor