Milyon dolarlık yat tamamen yanarak battı

Edinilen bilgiye göre, 'Melinay' isimli lüks motoryat henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı.

Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu öğrenilen motoryatta çıkan yangına ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan yangında motoryat açığa çekilirken, motoryat tamamen yanarak battı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.