Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son gün yarın!

29 Kasım 2022 Salı, 11:37

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacak. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

(Çağla Dobranyalı)

KADIN OTO LASTİKÇİ USTASI

Edirne sanayisinin oto lastikçi ustalarından biri olan ve sanayi sitesinin ‘Yengesi veya küçük ablası’ olarak bilinen Çağla Dobranyalı da yoğun mesai harcıyor. Evli ve 1 çocuk annesi Çağla Dobranyalı, başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

‘Sanayi sitesinde kadın olur mu?’ algısını kısa sürede kıran Çağla usta, kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala yoğunluk yaşadığını söyledi. Güvenli ve akıcı bir trafik için kış lastiğinin önemli olduğuna değinen Çağla Dobranyalı, kış lastiğinin hayat kurtardığını belirtti.

Kış lastiğini buzlu ve ıslak zeminde tutma görevi sağladığını anlatan Dobranyalı, “Kış lastiği hayat kurtarır, lütfen ihmal etmeyin” diyerek, sürücülere çağrıda bulundu. Dobranyalı, yaptığı işle kadının her yerde olabileceğini gösterdiğini anlattı. Dobranyalı, kadın işi, erkek işi gibi ayrıştırılmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.