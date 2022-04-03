Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden araç sahibi ve sürücülere uyarı
Muğla'da, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere, 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada otomatik denetimlerin başladığı ve süresi geldiği halde ölçüm yaptırmamış olan sürücülerin bir an önce ölçümleri yaptırması istenildi.
Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan kişiler, tespit edildiği takdirde 2.815 TL para cezası ödemek zorunda olacaklar.
Standartlara uygun olmayan ve fazla gaz salınmasına neden olan araç sahipleri de 5.633 TL para cezasına tabi tutulurlar. Bu nedenle egzoz muayenesini kanunlara göre yaptırmanızı tavsiye ederiz.
YARIN BAŞLIYOR
Egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ülkemizde tescilli tüm araç bilgilerinin kullanıldığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi çerçevesinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deneme ve test faaliyetlerine 04 Nisan 2022 Pazartesi tarihi itibariyle başlayacaktır.
Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak akışı da aksatmadan tespit edilecektir. Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacaktır. Tespit edilen araç sahiplerine Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (a-1) bendine istinaden 2022 yılı için 2 bin 815 Türk Lirası idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar trafik muayenesine alınmıyor. Bu sebeple muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde, 314 TL muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası ödüyor
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