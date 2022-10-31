Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor: İşte İstanbul’un yeni deniz yolu hatları...
İstanbul'da oluşturulan 7 yeni deniz hattı yarın hizmet vermeye başlayacak. Deniz ulaşımındaki yeni hatlara ilişkin ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "İstanbul ulaşımına bütüncül bakıyor, deniz ve karayollarına entegre çözümler üretiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor.
İstanbul'da geçen ay yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oluşturulan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni deniz hattı, 1 Kasım (yarın) itibarıyla yolcularını kabul edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, deniz ulaşımındaki yeni hatlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Deniz ve karayollarına entegre çözümler üretildiğini belirten Gökçe, paylaşımında deniz ulaşımının etkilerini sıraladı.
"YENİ HATLARIMIZI HİZMETE ALIYORUZ"
Buğra Gökçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Sn. başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde İstanbul ulaşımına bütüncül bakıyor, deniz ve karayollarına entegre çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda İstanbul’da deniz ulaşımının tüm potansiyelini en verimli şekilde ortaya çıkartacak yeni hatlarımızı hizmete alıyoruz.
Deniz aktarması fiyatlarını yarıya düşerek, deniz ulaşımı kullanımına teşvik ediyoruz.
Yeni şehir hatlarımız ile İstanbul ulaşımında, yolculuk süreleri kısalıyor,
Çevreci, ekonomik ve daha keyifli hale geliyor.
İstanbul’da her şey daha da güzel oluyor."
?? Deniz aktarması fiyatlarını yarıya düşerek, deniz ulaşımı kullanımına teşvik ediyoruz.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 31, 2022
??Yeni şehir hatlarımız ile İstanbul ulaşımında, yolculuk süreleri kısalıyor,
??Çevreci, ekonomik ve daha keyifli hale geliyor.
İstanbul’da her şey daha da güzel oluyor.
İşte İstanbul'un yeni deniz yolu hatları...
- Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp
- Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
- Çengelköy-Kabataş
- Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş
- Avcılar-Bakırköy-Kadıköy
- Avcılar-Bostancı
KADIKÖY-EYÜP 50 DAKİKA
Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.
ÜCRET TARİFESİ
1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:
- 2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,
- 5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,
- 6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,
- 14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,
- 17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,
- 7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,
- 8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.
İlgili Haberler
- İstanbul’da yeni vapur hatları: 1 Kasım’da seferlerine başlıyor
-
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!