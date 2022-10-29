İstanbul’da yeni vapur hatları: 1 Kasım’da seferlerine başlıyor
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, Çayırhan Termik Santrali’nin Sarıyer Barajı’na yakın konumdaki kül depolama sahası ile ilgili “Kül depolama alanında yaklaşık 30 milyon ton toksik atık birikmiş durumda ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor. Ciddi bir göçük riskiyle karşı karşıyayız. Bir an önce bu konuda önlem alınmaz, detaylı bilimsel teknik analizi yapılmazsa, Sarıyer Barajı’nın bu toksik atıklarla buluşması kaçınılmazdır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel 7 yeni hat 1 Kasım itibarıyla yolcularını bekliyor.
Geçen eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle;
- Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp
- Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
- Çengelköy-Kabataş
- Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş
- Avcılar-Bakırköy-Kadıköy
- Avcılar-Bostancı
KADIKÖY-EYÜP 50 DAKİKA
Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.
ÜCRET TARİFESİ
1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:
- 2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,
- 5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,
- 6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,
- 14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,
- 17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,
- 7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,
- 8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.
AŞİYAN’A 2 HAT
İBB, 28 Ekimde açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. “Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu” ve “Üsküdar-Aşiyan” deniz yolu hatları 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı. Hizmete giren iki yeni hat sayesinde, Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar bölgesinin, Büyükdere Caddesi’ne erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Ayrıca 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.
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