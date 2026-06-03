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Milyonlarca öğrencinin beklediği gün: 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün: 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı!

3.06.2026 11:51:00
Güncellenme:
AA
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Milyonlarca öğrencinin beklediği gün: 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini resmen erişime açtı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilan edilen sınav yerlerinin yanı sıra, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin okul müdürlüklerinden teslim alınma süreci de bugün itibarıyla başladı.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

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