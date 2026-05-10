Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyet kullanımında yeni dönem

Milyonlarca otomobil sürücüsünü heyecanlandıran düzenleme yolda. B sınıfı ehliyet sahiplerinin ek belge almadan 250 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesinin önü açılıyor.

Türkiye’de ulaşımdan trafiğe kadar pek çok dengeleri değiştirecek yeni bir yasal düzenleme yolda. 2023 yılında B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma imkanı tanıyan düzenlemenin ardından, şimdi de çıta yükseltiliyor.

250 CC'YE ÇIKARILIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni taslakla birlikte, otomobil ehliyeti olanlar için motosiklet limitinin 250 CC’ye çıkarılması planlanıyor.

Mevcut sistemde 250 CC seviyesindeki motosikletleri kullanabilmek için ayrıca A2 sınıfı ehliyet alma zorunluluğu bulunuyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, milyonlarca B sınıfı ehliyet sahibi ek bir ehliyet belgesi çıkartma ve bürokratik işlemlerle uğraşma yükünden kurtulacak.

SINAV ŞARTI ARANACAK

Düzenleme her ne kadar "sınavsız geçiş" gibi algılansa da güvenlik kriterlerinden ödün verilmiyor. B sınıfı ehliyetini 250 CC motosikletleri kapsayacak şekilde genişletmek isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen motosiklet direksiyon sınavında başarılı olmaları şart koşulacak.

Teorik sınavdan muaf tutulacak olan sürücüler, sadece uygulama sınavını geçerek mevcut ehliyetlerini bu yeni yetkiyle donatabilecekler.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması beklenen bu değişikliğin en erken yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık dönemi) yasalaşabileceği konuşuluyor.