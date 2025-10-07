Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Trafik cezalarında yeni düzenlemeler!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 11:33:00
Haber Merkezi
Yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerinin artırılacağını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ve 1 yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetinin iptal edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerinin artırılacağını aktardı. 

Hız kuralı ihlaline dikkat çeken Yerlikaya, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" dedi.

"AMBULANS VE İTFAİYE ARAÇLARINA YOL VERMEYENLER..."

Bakan Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca; yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını belirtti. Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını; 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini; üçüncüsünde ise ehliyetine 30 gün el konulacağını söyledi. 

Öte yandan Yerlikaya; 'dur' ihtarına uymayanların 60 gün belgesinin alınacağını, 60 gün trafikten men edileceğini ve 200 bin lira ceza kesileceği vurguladı.

