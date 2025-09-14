Cumhuriyet gündeme taşımıştı: 'Sınavsız ehliyet' dolandırıcılığıyla ilgili iddialar Yerlikaya ve Uraloğlu'ndan yanıt bekliyor!

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği, internet ortamında “sınavsız ehliyet” dolandırıcılığı skandalı Meclis gündemine taşındı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyla ilgili verdiği soru önergesinde, “devletin siber kalkanı delik deşik; vatandaşın can güvenliğiyle birlikte veri güvenliği de ortadan kalkmış durumda” ifadelerini kullandı. Hasan Öztürk, “Bugün ehliyet; dün diploma. Yarın sağlık, tapu, seçim verisi… Bu gidiş, sadece bir skandal değil, ulusal güvenlik sorunu. Vatandaşın canı da verisi de sahipsiz bırakılamaz.” diyerek kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme ve kapsamlı bir siber güvenlik reformu çağrısı yaptı.

Milletvekili Öztürk, sosyal medya ve internet sitelerinde açıkça dolaşan “sınavsız ehliyet satışı” ilanlarını sert sözlerle eleştirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nı hedef aldı.

Hasan Öztürk, hiçbir kursa gitmeden, eğitim almadan ve sınava girmeden ehliyet verildiği iddialarının muhakkak araştırılması gerektiğini söyledi. Öztürk “Hiçbir verimiz, hiçbir kaydımız, hiçbir işlemimiz güvende değil. Siber vatan doğru korunamadığı gibi, dijital sistemlerimiz yani dijital vatanın da doğru inşa edilmediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Öztürk, her gün ortaya çıkan veri skandallarına ilişkin tabloyu, “devletin siber kalkanı delik deşik; vatandaşın can güvenliğiyle birlikte veri güvenliği de ortadan kalkmış durumda” sözleriyle özetledi.

“İÇERİDEN DESTEK OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL”

Milletvekili Öztürk, sistemlerin doğru inşa edilmediğini söyleyerek; sahte veya sınavsız düzenlenmiş ehliyetlerin resmî sistemlere işlenebilmesinin, içeriden destek, erişim yetkisi suistimali ya da denetimsiz arka kapılar olmaksızın mümkün olmayacağını vurguladı. Bu nedenle yalnızca ilan veren kişilerle sınırlı operasyonların değil, kamu kurumları içindeki olası işbirliklerinin de açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

BAĞIMSIZ DENETİM VE ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Öztürk, kimlikten sürücü belgesine uzanan tüm kritik sistemlerde bağımsız siber güvenlik denetimi, log analizi ve adli bilişim incelemesi yapılmasını; veri bütünlüğünü sağlayacak çok katmanlı doğrulama, görev ayrılığı ve gerçek zamanlı alarm mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini söyledi. “Sorun tek tek vakalar değil; mimari ve yönetişim zafiyeti. Siber vatanın korunamamasının siyasi sorumluluğu vardır” dedi.

BU BİR ULUSAL GÜVENLİK SORUNU

Öztürk, “Bugün ehliyet; dün diploma. Yarın sağlık, tapu, seçim verisi… Bu gidiş, sadece bir skandal değil, ulusal güvenlik sorunu. Vatandaşın canı da verisi de sahipsiz bırakılamaz” diyerek kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme ve kapsamlı bir siber güvenlik reformu çağrısı yaptı.

BAKAN URALOĞLU VE YERLİKAYA'YA SORULAR

Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

• Sınavsız ehliyet satışı ilanları hakkında bugüne kadar kaç soruşturma açılmıştır?

• Bu şebekelerle bağlantılı olarak kaç kişi tespit edilmiş, kaçı hakkında işlem yapılmıştır?

• Emniyet ve Nüfus Müdürlükleri içinden bu şebekelere destek sağlayan kamu personeli var mıdır? İçeriden destek sağlandığına dair bulgular mevcut mudur?

• Sınavsız alınmış ehliyetlerle trafiğe çıkanların karıştığı kazalar tespit edilmiş midir?

• Tüm bu süreçlerin siyasi sorumluluğunu kim üstlenecektir? Vatandaşın güvenliği ve devletin itibarı böylesine aşınmışken, görevden alınması gereken yöneticiler neden hâlâ makamlarında tutulmaktadır?