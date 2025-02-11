Milyonlarca yıllık sır açığa çıktı! Türkiye’nin altında saklanan devasa yarık keşfedildi: Depreme neden olur mu?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:35

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:35

Almanya’daki Göttingen Üniversitesi bünyesindeki uluslararası bir bilim ekibi tarafından yapılan araştırmada, Arap ve Avrasya levhaları arasına sıkışmış eski bir okyanusal levhanın parçalanarak yer kabuğunu çektiği ortaya kondu. Bu süreç, özellikle Türkiye sınırlarına yaklaştıkça daha sığ bir hale gelerek büyük bir yüzey yarığının oluşmasına neden oldu.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Dr. Renas Koshnaw, bu jeolojik süreci "tıpkı bir takvim yaprağının kopması gibi" yavaş ama sürekli bir ayrılma olarak tanımladı. Bilim insanları, bu sürecin sadece Türkiye’yi değil, Irak ve İran gibi komşu ülkeleri de etkileyebileceğini ifade etti.

DEPREM RİSKLERİNİ ANLAMADA YENİ BİR ADIM

Keşfedilen bu büyük yarık, bölgedeki deprem oluşumları ve yer altı kaynaklarının zenginliği gibi konularda önemli ipuçlarını da sundu. Yer bilimciler, bu verilerin gelecekteki depremleri daha iyi tahmin etmek için kullanılabileceğini vurguladı.

Araştırmacılardan Prof. Jonas Kley, “Dünya’nın kabuğunda meydana gelen bu olayları anlamak, olası büyük depremlerin önceden tahmin edilmesine yardımcı olabilir” diyerek keşfin önemine dikkat çekti.