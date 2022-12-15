Milyonları ilgilendiriyor! 2023'te ehliyet almak isteyenlerin cebinden çıkacak para dudak uçuklattı
Artan sınav ve harç ücretleri nedeniyle yeni yıldan sonra ehliyet almanın bedeli 8 bin TL'yi geçecek.
Sürücü kursları ücretlerine yeni yıl itibarıyla zam geliyor. B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının harç ve kurs ücretiyle birlikte yapacakları ödeme 2023'te 8 bin liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise, bin 116 liradan 2 bin 489 liraya yükselecek.
Edirne’de sürücü kursu işleten Sebahattin Tarzı, aralık ayı kurslarının dolduğunu ifade ederek, yeni kayıtların 2023'e kalacağını söyledi.
Tarzı, şunları kaydetti:
"Yeni yıla kadar öğrenci adaylarımız bayağı yoğundu. Sebebi de her yılbaşı itibariyle fiyatlarımızı yeniliyoruz. Harçlar değişiyor. Bu sebeple yoğunluk yaşadık. Bundan sonra aralık dönemi de doldu, bütün kurumlarımız gruplarını doldurdu. Bundan sonraki kayıtlarımız ocak ayı için yapıyoruz. Ocak'ta tabii malum yeni fiyat ve yeni harç miktarlarıyla kaydolacak arkadaşlarımız. B sınıfı sürücü kursu ehliyeti 4 bin 850 liraydı. Şimdi 8 bin lira oldu. Bizde her araç için ehliyet sınavları var. Ancak B sınıfı yoğunlukta olduğu için B sınıfını örnek verdim. Bu kadar maliyet artışının yanında sürücü kursu da yaşamak, sağlıklı hizmet verebilmek için bu fiyatı uygulamak zorunda kalıyoruz.”
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