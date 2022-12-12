Yalova'da 'kopya düzeneğiyle' ehliyet sınavına giren kişi yakalandı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:40

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, E sınıfı motorlu taşıtlar ehliyet sınavına katılan V.A'dan şüphelenilmesi üzerine yapılan incelemede, montunun içine yerleştirilmiş kameralı kopya düzeneği bulundu.

7 BİN 500 LİRAYA SATIYORMUŞ

Araştırmayı derinleştiren ekipler, düzenekleri hazırlayan ve sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu kişilere 7 bin 500 liraya satan H.Ö'ye ulaştı.

İstanbul'dan geldiği Yalova'da gözaltına alınan H.Ö'nün daha önce de başka kentlerde sınava girecek adaylar için farklı düzenekler hazırladığı belirlendi.

Şüpheli V.A. Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kopya düzeneğini hazırlayan H.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kopya düzeneğinin, dışarıdan görünmeyen kulaklık, montun marka kısmında bulunan harf işlemesinin içine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, wi-fi cihazı ve sim karttan oluştuğu tespit edildi.