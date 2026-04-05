Milyonları ilgilendiriyor: TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alınacak.

Genel Kurul, 7 Nisan Salı günkü birleşiminde bu kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Siyasi parti grupları ortak hareket ederek halen izinde olan kadınların da doğum izni düzenlemesinden yararlandırılması amacıyla teklifin bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Teklifteki düzenlemeler şöyle:

- Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, doğum izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave doğum izni verilebilecek.

- Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

- İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

- Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

- Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

- Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

- Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.