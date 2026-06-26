Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyonluk 'change araç' vurgunu... 12 ilde operasyon, 32 gözaltı

Milyonluk 'change araç' vurgunu... 12 ilde operasyon, 32 gözaltı

26.06.2026 10:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milyonluk 'change araç' vurgunu... 12 ilde operasyon, 32 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda 37 araca el konuldu, 32 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Oto Kapan" operasyonu kapsamında, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılmak suretiyle "change" işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro amirliklerince yürütülen operasyon kapsamında, Konya'da 21, il dışında 16 olmak üzere 37 araçta yapılan incelemelerde bunların "change" olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında Konya'da 21, İstanbul'da 3, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da 2'şer, Ankara, Sakarya, Amasya, Hatay, Malatya, Şırnak ve Samsun'da 1'er olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi.

50 ekip ve 150 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #araç #Operasyon #konya #change

İlgili Haberler

Kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi
Kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi Denizli’de kazalı lüks araçları, başka araçlardan elde edilen parçalarla piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Bursa'da 'change' araç operasyonu: 28 araca el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı
Bursa'da 'change' araç operasyonu: 28 araca el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı Bursa’da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip ‘change’ araçları piyasaya sürdükleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda 28 araca el konulurken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 40 araca el konuldu. Şüphelilerden 2'si ifade işleminin ardından serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.