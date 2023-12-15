Milyonluk tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandılar
Aydın'da 2 şüpheli, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan 94 parça tarihi eseri satmak isterken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Tarihi eser satışının yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, E.B. ve E.T. isimli şahısları, yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1 adet madalyon, 3 adet altın sikke, 37 adet gümüş sikke, 44 adet sikke, 6 adet gümüş yüzük, 3 adet obje ele geçirildi.
Ele geçirilen 94 parça eserin, Aydın Müze Müdürlüğü tarafından Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilirken gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
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