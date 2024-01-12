Milyonluk vurgun: 'Sazan sarmalı' operasyonunda 14 gözaltı!
Samsun merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma gibi yöntemlerle farklı illerde 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Malatya illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale de el konuldu.
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