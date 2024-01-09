'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:26
'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Mustafa A.'nın, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fizik takibin ardından polis, şüphelilerin, "kiralık bungalov" temasını kullanarak internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında ve "oltalama" yöntemiyle şantaj yoluyla para aldıklarını belirledi.

25 GÖZALTI!

Ekipler, zanlıları yakalamak amacıyla Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda; toplam 500 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz, 102 gram altın ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞEBEKENİN LİDERİ ARANIYORMUŞ

Gözaltına alınanlardan A.Ö.'nün, dolandırıcılık faaliyetini yürüten şebekenin elebaşı olduğu, geçen hafta Mersin'de silahla bir kişiyi yaralamaktan arandığı öğrenildi.

Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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