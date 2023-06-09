Mimar Kemalettin Moda Merkezi 21. yılı boyoz şenliğiyle kutlandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:37

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:37

İzmir’de Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle boyoz şenliği düzenlendi. Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı. Derneğin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen şenlikte, katılımcılara İzmir’in sevilen lezzetlerinden boyoz ikram edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği şenlikte konuşan Başkan Tunç Soyer, bu buluşmanın herkesin moralini yükselten, yüreğine ferahlık getiren bir buluşma olduğunu söyledi. Soyer, “Mimar Kemalettin dünya markası olmaya aday. Ve çok daha fazlasını başarmaya aday” dedi.

SOYER: HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile sonuna kadar esnafın yanında duracaklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Mimar Kemalettin Moda Merkezi’ni dünya ile buluşturmak için fuarcılık anlamında yapacağımız işler var. İZFAŞ bu konuda çalışacak. Bu mekanı ve bölgeyi iyileştirmek için büyük bir heyecan ve heves duyuyoruz. Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin İzmir’in önünü açacak bir lokomotif haline gelmesi için her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

BATUR: DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR MODA MERKEZİ HALİNE GELDİ



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin İzmir’in kalbi Konak’ta çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Gelen her yönetim buraya bir şeyler katmış. Bırakın Türkiye’yi, dünyada adından söz ettiren bir moda merkezi haline gelmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Konak Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduğumuzu, sizlerle beraber yol yürümekten onur duyacağımızı belirtmek isterim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile bölgeye farklı bir bakış açımız var. Birlikte omuz omuza, dayanışma içerisinde buranın daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

KULU: BÖLGEYE VİZYON KAZANDIRACAĞIZ



İzmir Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ise zor bir görev üstlendiklerini belirterek “Ama biz bunun üstesinden geleceğiz ve buraya vizyon kazandıracağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur sayesinde biz bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.