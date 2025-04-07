Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde girişler kapatıldı: ‘Antidemokratik uygulamalara karşı dayanışmaya çağırıyoruz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan soruşturma ve ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe başkanlarının ve İBB yöneticilerinin tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler eylemlere katılırken, üniversiteler ise yasaklar koyuyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde girişler kapatıldı: ‘Antidemokratik uygulamalara karşı dayanışmaya çağırıyoruz’
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 07.04.2025 - 19:21

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde öğrencilerin bugün 18.00’dan önce yapılan duyuruyla girişlerin kapatıldığı öne sürüldü.

Öğrenci oluşumları çağrıda bulunarak, “Tüm öğrencilerimizi, mezunlarımızı, akademisyenlerimizi Fındıklı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi girişinde bekliyor antidemokratik uygulamalara karşı dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DESTEK İÇİN GELDİ

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nden öğrenciler destek olmak için kampüs kapısının önünde toplandı.


Etiketler: #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi #üniversite #Kampüs

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