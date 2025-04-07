Hacettepe Üniversitesi GSF öğrencileri fakülteye alınmadı: Öğrenciler eyleme başladı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:19

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:52

Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, haksız ve hukuksuzca tutuklanan, yurttaşların oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan yurt genelindeki protestolara katılarak boykot ilan etmişti. Boykot ilan eden öğrenciler, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmaksızın fakülte binasına alınmadı.

Dekanlık, “güvenlik önlemleri”ni gerekçe göstererek öğrencileri içeri almadı. Öğrenciler karara karşı tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri, tepkiler üzerine öğrencileri ‘kimlik kontrolü sonrası’ içeri alabileceğini söyledi. Öğrenciler, zaten yerleşke girişinde kimlik kontrolü yaptırdıklarını söyleyerek söz konusu karara da itiraz etti. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlileriyle konuşan bir grup öğrenci kararın dayandığı yazılı belgeyi görmek istedi. Görevliler, böyle bir belgenin mevcut olmadığını belirtti.

Görevliler, öğrencilerden karara ilişkin bilgi alabilmeleri için üniversite yönetimine yazı yazmalarını istedi. Söz konusu gelişmelerin ardından öğrenciler fakülte dekanlığıyla görüşmek istedi. Dekanlık, öğrencilerle görüşmeyi kabul etmeyince öğrenciler dekanlık önünde oturma eylemine başladı. Gençler, “Öğrenciler burada, dekanlık nerede” sloganları attı.

‘GÖREVLİLERİN YAKLAŞIMI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYICIYDI’

Güvenlik görevlileriyle sözlü tartışma yaşayan öğrencilere, güvenlik görevlisinin “Öğrenci olduğunuzu nereden bileyim” sorusunu sorması da dikkat çekti. Öğrenciler, yerleşkelerine giriş yaparken okul kartlarını validatörlere okutarak girdiklerini anımsatarak “bugüne kadar başka bir bölüm binasına yalnız bölüm öğrencisi alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını” aktardı.

Görevlilerle öğrenciler arasında geçen konuşmalar sırasında hakkını arayan ve neden binaya alınmadığına ilişkin sorular yönelten bir öğrenci, “beni tahrik ediyorsun” yanıtıyla karşı karşıya kaldı. Öğrenciler söz konusu yaklaşımdan rahatsız olduğunu dile getirerek “Bu yaklaşım hem öğrencilerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikteydi hem de ortamın gereksiz şekilde gerilmesine neden oldu” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, bugün tüm fakülte öğrencilerinin GSF binası önünde toplanması yönünde bir çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin direnişi sonuç verdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan, konferans salonunda öğrencilerle görüşmeyi kabul etti.