Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Uluslararası Şeffaflık Ödülü

10 Aralık 2021 Cuma, 23:12

Uluslararası Şeffaflık Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni Şeffaflık Ödülü’ne değer gördü. Ödül için yapılan törene, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu katıldı.

Törende konuşan Candan, “Bizim kamuoyunda çıkartmaya çalıştığımız, kent üzerinden yapılan yolsuzluklardır. Çünkü siz imar yolsuzluğunda, 1 koyuyorsunuz 32 alıyorsunuz. Biz bunun çok fazlasını yaşıyoruz. Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle teşvik ettiniz, bu daha çok çalışacağız anlamına geliyor. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.