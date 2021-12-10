Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Uluslararası Şeffaflık Ödülü

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından kurum kategorisinde Şeffaflık Ödülü’nü aldı. Ödül töreninde konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, imar yolsuzluklarında 1 koyularak 32 alınabildiğine dikkat çekerek “Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 23:12
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Uluslararası Şeffaflık Ödülü
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Uluslararası Şeffaflık Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni Şeffaflık Ödülü’ne değer gördü. Ödül için yapılan törene, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu katıldı.

Törende konuşan Candan, “Bizim kamuoyunda çıkartmaya çalıştığımız, kent üzerinden yapılan yolsuzluklardır. Çünkü siz imar yolsuzluğunda, 1 koyuyorsunuz 32 alıyorsunuz. Biz bunun çok fazlasını yaşıyoruz. Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle teşvik ettiniz, bu daha çok çalışacağız anlamına geliyor. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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