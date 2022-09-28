Mimarlar Odası'ndan Cumhuriyet’e üç ödül
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’ne, yazarımız Erdal Atabek, gazetemizin Ankara Haber Müdürü Erdem Sevgi ve karikatürist Murat Sayın değer görüldü.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında katkılar sunmuş mimar Emre Madran’ın anısına verilen ve bu yıl yedinci kez dağıtılan Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı. Gazetemiz yazarı Erdal Atabek, Ankara haber müdürü Erdem Sevgi ve karikatürist Murat Sayın “yazılı basın dalında” ödüle değer görüldü.
Konuya ilişkin basın açıklamasında konuşan şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, “26 Eylül 2013’te kaybettiğimiz ve koruma alanında önemli mücadele veren Emre Madran anısına 2015’ten itibaren basın ödülleri veriyoruz. 2022’de şubemizin doğal ve kültürel tarihi varlıklarımızın korunması, kent ve meslek haklarının savunulması mücadelesinde toplumcu mimarlık gayretiyle yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuyla buluşturan basın emekçileri, 2022 Yılı Emre Madran Basın Ödülleri’ne layık görüldü. Ödülleri 3 Ekim’de Dünya Mimarlık Günü’nde saat 18:30’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yapacağımız törenle takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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