2022 Komik Evcil Hayvan Fotoğrafı Ödülleri'nde damga vuran fotoğraflar: Hangi resim birinci oldu?
2015 yılından beri düzenlenen Komik Evcil Hayvan Fotoğrafları Ödülleri'nde (Comedy Pet Photography Awards) kazanan 2 kedinin ilginç fotoğrafı oldu.
Yarışmanın finaline kalan fotoğraflar ise, hayvanların sempatikliğiyle damga vurgu. İşte, 2022'nin en komik evcil hayvan fotoğrafları finalistleri ve yarışmanın birincisi...
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