2022 Komik Evcil Hayvan Fotoğrafı Ödülleri'nde damga vuran fotoğraflar: Hangi resim birinci oldu?

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 14:44
<p>2015 yılından beri düzenlenen <strong>Komik Evcil Hayvan Fotoğrafları Ödülleri</strong>'nde (Comedy Pet Photography Awards) kazanan 2 kedinin ilginç fotoğrafı oldu.</p> <p>Yarışmanın finaline kalan fotoğraflar ise, hayvanların sempatikliğiyle damga vurgu. İşte,<strong> 2022'nin en komik evcil hayvan fotoğrafları finalistleri ve yarışmanın birincisi...</strong></p>

2015 yılından beri düzenlenen Komik Evcil Hayvan Fotoğrafları Ödülleri'nde (Comedy Pet Photography Awards) kazanan 2 kedinin ilginç fotoğrafı oldu.

Yarışmanın finaline kalan fotoğraflar ise, hayvanların sempatikliğiyle damga vurgu. İşte, 2022'nin en komik evcil hayvan fotoğrafları finalistleri ve yarışmanın birincisi...

<p><strong>KÖPEK KATEGORİSİ - EN İYİ ARKADAŞLARIMIZ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Jose Bayon</strong></p>

KÖPEK KATEGORİSİ - EN İYİ ARKADAŞLARIMIZ

Fotoğraf: Jose Bayon

<p><strong>GÜÇLÜ AT KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Radim Filipek</strong></p>

GÜÇLÜ AT KATEGORİSİ

Fotoğraf: Radim Filipek

<p><strong>DİĞER HAYVANLAR KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf<strong>: Stefan Brusius</strong></p>

DİĞER HAYVANLAR KATEGORİSİ

Fotoğraf: Stefan Brusius

<p><strong>GENÇ/KÜÇÜK KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Freya Sharpe</strong></p>

GENÇ/KÜÇÜK KATEGORİSİ

Fotoğraf: Freya Sharpe

<p><strong>SAHİBİNE BENZEYEN HAYVANLAR KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Judy Nussenblatt</strong></p>

SAHİBİNE BENZEYEN HAYVANLAR KATEGORİSİ

Fotoğraf: Judy Nussenblatt

<p><strong>HALKIN SEÇİMİ ÖDÜLÜ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Marko Jovanovic</strong></p>

HALKIN SEÇİMİ ÖDÜLÜ

Fotoğraf: Marko Jovanovic

<p><strong>KOMİK EVCİL HAYVAN ÖDÜLÜ EKİBİ FAVORİ ÖDÜLÜ</strong></p> <p><strong>Fotoğraf:</strong> Mehmet Aslan</p>

KOMİK EVCİL HAYVAN ÖDÜLÜ EKİBİ FAVORİ ÖDÜLÜ

Fotoğraf: Mehmet Aslan

<p><strong>VİDEO KATEGORİSİ</strong></p> <p>Video: <strong>Sarah Fiona Helme</strong></p>

VİDEO KATEGORİSİ

Video: Sarah Fiona Helme

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Sarah Fiona Helme</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Sarah Fiona Helme

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf:<strong> Beth Noble</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Beth Noble

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Karl Goldhamer</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Karl Goldhamer

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf:<strong> Kazutoshi ONO</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Kazutoshi ONO

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Lucy Sellors-Duval</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Lucy Sellors-Duval

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Jonathan Casey</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Jonathan Casey

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf: <strong>Kenichi Morinaga</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Kenichi Morinaga

<p><strong>YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf:<strong> Christopher Johnson</strong></p>

YÜKSEK YORUM/ÖVÜLEN FOTOĞRAF KATEGORİSİ

Fotoğraf: Christopher Johnson

<p><strong>YARIŞMANIN BİRİNCİSİ</strong></p> <p>Fotoğraf<strong>: Kenichi Morinaga</strong></p> <p><strong>Yılın Komik Evcil Hayvan Fotoğrafçısı</strong> ödülüne layık görülen <strong>Morinaga</strong>, ödül olarak 2 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) ve kendi seçtiği bir hayvan derneğine 5 bin sterlinlik (yaklaşık 100 bin TL) bağış hakkı kazandı.</p>

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ

Fotoğraf: Kenichi Morinaga

Yılın Komik Evcil Hayvan Fotoğrafçısı ödülüne layık görülen Morinaga, ödül olarak 2 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) ve kendi seçtiği bir hayvan derneğine 5 bin sterlinlik (yaklaşık 100 bin TL) bağış hakkı kazandı.

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