2022 Komik Evcil Hayvan Fotoğrafı Ödülleri'nde damga vuran fotoğraflar: Hangi resim birinci oldu?

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ

Fotoğraf: Kenichi Morinaga

Yılın Komik Evcil Hayvan Fotoğrafçısı ödülüne layık görülen Morinaga, ödül olarak 2 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) ve kendi seçtiği bir hayvan derneğine 5 bin sterlinlik (yaklaşık 100 bin TL) bağış hakkı kazandı.