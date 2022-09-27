"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Mardin'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Masal şehir Mardin" konulu yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 265 profesyonel ile amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde tarihi mekanları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan ustaları fotoğraf karelerine yansıttı.
Rıza Özel
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen ödül töreninde, 1080 fotoğrafın değerlendirildiği yarışma sonucunda Bilal Eskioğlu birinci, Mustafa Kocakoç ikinci, Yılmaz Topçu ise üçüncü oldu, Mardin Valiliği özel ödülünü Mehmet Sümer, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü de İsmail Daşgeldi aldı.
Ali Mermertaş
Ödül töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin farkı illerinden fotoğraf sevdalılarını kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
Mehmet Sümer
Medeniyetlerin kesim noktası Mardin'in tanıtımı ve bilinirliğinin daha da artırılması için valilik ve belediye olarak çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Demirtaş,"Kent turizminin gelişimi için farklı türden pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın önemli medeniyet duraklarından biri olan Mardin'i turizmde hak ettiği noktalara kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte mutlaka taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Muhittin Özücoşkun
Jüri üyesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral da fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.
Fatma Salt
Kapak Görseli: İsmail Daşgeldi
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