Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu için başvuru süresi uzatıldı
Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu için başvuru süresi uzatıldı .
Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin 18’inci edisyonu 20 Mayıs–26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bienaldeki Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstlenen İKSV'nin sergide yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla yaptığı açık çağrıya başvurular 20 Ekim Perşembe gününe kadar uzatıldı.
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