Minab'ta çocuklarını yitiren aileler Hamaney'e veda için Tahran'a geldiler

TAHRAN — İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde, 28 Şubat’ta düzenlenen ABD-İsrail saldırısında vurulan Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nda çocuklarını kaybeden aileler, yine bir hava saldırısında yaşamını yitiren İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’da yapılan cenaze törenine katıldı.

Binlerce kişinin toplandığı İmam Humeyni Musallası’ndaki törenler, yalnızca Hamaney’e veda için değil, savaşta yaşamını yitiren sivillerin ailelerinin de bir araya geldiği geniş katılımlı bir matem programına dönüştü.

SAVAŞIN EN AĞIR SİVİL KAYIPLARINDAN BİRİ OLAN

Şecere-i Tayyibe İlkokulu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat günü vuruldu. Saldırı, savaş boyunca yaşanan en ağır sivil olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Associated Press’in açık kaynak verileri, uydu görüntüleri, insan hakları raporları ve tanık anlatımlarına dayandırdığı araştırmaya göre saldırıda en az 157 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 123’ünü 13 yaş ve altındaki çocuklar oluştururken, ölenler arasında öğretmenler, okul çalışanları ve çocuklarını almaya gelen veliler de bulunuyordu.

‘FÜZE O SIRADA İSABET ETTİ…’

AP’nin ulaştığı bilgilere göre saldırı sabahı okul yönetimi, hava saldırılarının başlamasının ardından öğrencileri erken çıkarmaya karar verdi ve velilere çocuklarını almaları için haber verdi. Ancak birçok aile okula ulaşamadan füze okul yerleşkesine isabet etti. Enkaz altında kalan çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirirken, kurtarma çalışmalarında çocuklara ait okul çantaları, defterler ve kişisel eşyalar enkazdan çıkarıldı.

SORUMLULUK TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İran saldırıdan ABD ve İsrail’i sorumlu tutarken, Washington olayla ilgili nihai sorumluluğu üstlendiğini açıklamadı. Reuters’ın aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma aylar sonra da tamamlanmış değil. Kongre’deki bazı üyeler ise kamuoyuna ayrıntılı rapor açıklanması çağrısını sürdürüyor.

BM SORUŞTURMA İSTEDİ

Okul saldırısı uluslararası kuruluşların da gündemine taşındı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocukların ölümünden 'derin endişe' duyduğunu açıklayarak olayın bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi. Komite, savaşlarda okulların ve çocukların korunmasının uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

YAS, CENAZE TÖRENLERİNE TAŞINDI

Bugün Tahran’da düzenlenen cenaze törenlerinde Minab’dan gelen aileler de binlerce kişiyle birlikte Hamaney’e veda etti. Böylece İran’daki cenaze törenleri yalnızca ülkenin uzun yıllar görev yapan dini liderinin uğurlandığı bir organizasyon olmanın ötesine geçerek, savaşta yakınlarını kaybeden sivillerin ortak yasının da sembollerinden biri haline geldi.