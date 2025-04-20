Minareye çıkarak atlamak istedi!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:36

Güncelleme: 20.04.2025 - 17:36

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi’nde bir kişi, cami minaresine çıkarak atlamak istedi.

Minarede biri olduğunu gören vatandaşlar, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, yurttaşın ikna çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı indi.