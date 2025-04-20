Minareye çıkarak atlamak istedi!

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Yurttaşlar, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Minareye çıkarak atlamak istedi!
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:36

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi’nde bir kişi, cami minaresine çıkarak atlamak istedi.

Minarede biri olduğunu gören vatandaşlar, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, yurttaşın ikna çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı indi.


Etiketler: #Kayseri #minare

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