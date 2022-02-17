Mine Koşan kimdir?
Bugün Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu olan Mine Koşan, geniş kesimler tarafından merak uyandıran biri oldu. Bu yüzden birçok kişi Mine Koşan’ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Mine Koşan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
Mine Koşan’ın Müzik Hayatı
Halk arasında Mine Koşan adı ile
bilinen sanatçı, aslen Mısırlıdır ve gerçek adı Armina Koşaryan’dır. Armina
Koşaryan adı ile 17 Aralık 1958 tarihinde, Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde
dünyaya gelmiştir. Babasının da yönlendirmesi ile müziğe başlayan Koşaryan, 7
yaşında iken İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi
almaya başlamıştır. 1968 yılında Fatma Girik ve Tugay Toksöz’ün başrollerini
oynadığı “Ezo Gelin” adlı filmde dublajlı olarak türkü söylemiştir.
Daha 13 yaşındayken Vedat
Yıldırımbora’nın bestesi olan “Yağmur” plağı ile üne kavuşmuş ve 1974 yılında yine
Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert Bende” şarkısı ile zirveye oturmuştur. 18
yaşındayken 1976 yılında “Kara Vicdanlı” şarkısıyla, zaten var olan ününe ün
katmış ve geniş kitleler tarafından bilinen biri haline gelmiştir. Yine 1976
yılında Öztürk Serengil, Libya’da “Nadi Elshati” isimli bir gazino açınca, hem
Arap coğrafyasına da hakim olmak için, hem de gazinoda program yapmak için
Arapça dersleri almış ve diksiyonunu ilerletmiştir.
Eşiyle birlikte 1978 yılında hem
albüm yapmak, hem de konserler vermek için Mısır’a gitmişlerdir. Akustik Ekaat
Seeid Derviş salonunda Klasik Arap Orkestrası eşliğinde 3 farklı konser
vermiştir. Kahire’de kaldığı sürede, 1979 yılında “Kahire’de” adlı bir albüm de
yapmıştır. Eşiyle birlikte 2 yıl Kahire’de kaldıktan sonra İstanbul’a geri
dönmüştür. Ayrıca albüm ve şarkılarının yanı sıra şarkıları ile birçok film ve
yapımda yer almıştır.
Mine Koşan’ın Özel Hayatı
1974 yılında, Mine Koşan henüz 16
yaşındayken müzisyen ve besteci olan Vedat Yıldırımbora ile evlenmiştir. 1987
yılına kadar evli kalan ikili, 1987 tarihinde boşanmışlardır. Daha sonra
Mısırlı biri ile kısa bir evliliği olan Mine Koşan, 2007 yılında Star TV’de
yayınlanan “Popstar Alaturka” yarışma programında birlikte sahne aldığı Erhan
Yeşil ile evlenmiştir. Kendisinden 23 yaş küçük olan Erhan Yeşil ile 8 Mart
2010 tarihinde evlenmiştir ve Kasım 2010’da boşanma davası açmıştır. 2011
yılında da yolları tamamen ayrılmıştır.
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