Mine Koşan kimdir?

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:12

Mine Koşan’ın Müzik Hayatı

Halk arasında Mine Koşan adı ile bilinen sanatçı, aslen Mısırlıdır ve gerçek adı Armina Koşaryan’dır. Armina Koşaryan adı ile 17 Aralık 1958 tarihinde, Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. Babasının da yönlendirmesi ile müziğe başlayan Koşaryan, 7 yaşında iken İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almaya başlamıştır. 1968 yılında Fatma Girik ve Tugay Toksöz’ün başrollerini oynadığı “Ezo Gelin” adlı filmde dublajlı olarak türkü söylemiştir.

Daha 13 yaşındayken Vedat Yıldırımbora’nın bestesi olan “Yağmur” plağı ile üne kavuşmuş ve 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert Bende” şarkısı ile zirveye oturmuştur. 18 yaşındayken 1976 yılında “Kara Vicdanlı” şarkısıyla, zaten var olan ününe ün katmış ve geniş kitleler tarafından bilinen biri haline gelmiştir. Yine 1976 yılında Öztürk Serengil, Libya’da “Nadi Elshati” isimli bir gazino açınca, hem Arap coğrafyasına da hakim olmak için, hem de gazinoda program yapmak için Arapça dersleri almış ve diksiyonunu ilerletmiştir.

Eşiyle birlikte 1978 yılında hem albüm yapmak, hem de konserler vermek için Mısır’a gitmişlerdir. Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda Klasik Arap Orkestrası eşliğinde 3 farklı konser vermiştir. Kahire’de kaldığı sürede, 1979 yılında “Kahire’de” adlı bir albüm de yapmıştır. Eşiyle birlikte 2 yıl Kahire’de kaldıktan sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Ayrıca albüm ve şarkılarının yanı sıra şarkıları ile birçok film ve yapımda yer almıştır.

Mine Koşan’ın Özel Hayatı

1974 yılında, Mine Koşan henüz 16 yaşındayken müzisyen ve besteci olan Vedat Yıldırımbora ile evlenmiştir. 1987 yılına kadar evli kalan ikili, 1987 tarihinde boşanmışlardır. Daha sonra Mısırlı biri ile kısa bir evliliği olan Mine Koşan, 2007 yılında Star TV’de yayınlanan “Popstar Alaturka” yarışma programında birlikte sahne aldığı Erhan Yeşil ile evlenmiştir. Kendisinden 23 yaş küçük olan Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde evlenmiştir ve Kasım 2010’da boşanma davası açmıştır. 2011 yılında da yolları tamamen ayrılmıştır.