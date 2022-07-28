Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında? Mine Tugay nereli? Mine Tugay filmleri...

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:43

Temmuz doğumlu ünlülerden olan Mine Tugay, uzun yıllardır oyunculuk sektöründe olan başarılı bir kadın oyuncu. Güzelliği ve yeteneğiyle gündemden düşmeyen oyuncunun, hayatı ve projeleri de oldukça konuşuluyor. İşte Mine Tugay'a dair merak edilen soruların cevabı...

MİNE TUGAY KİMDİR?



Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı.

1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda rol aldı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.15 kişilik sınıftan disiplinsizlik iddiasıyla uzaklaştırılan aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 13 kişiden biri oldu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

Özel bir üniversitede İleri Oyunculuk yüksek lisans programına devam ederken Aşk Her Yaşta ve Aliye adlı dizilerde rol aldı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007 yapımı Yoldaki Kedi adlı kusa filmindeki performansıyla Sinepark Kısa Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.



MİNE TUGAY FİLMOGRAFİ

Karambol Kamil

Gülbeyaz

Adı Aşk Olsun

Aliye

Aşk Her Yaşta

Gülpare

Benden Baba Olmaz

Sınıf Özlem

Özlem Aynadaki Düşman

Kapalı Çarşı

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

5'er Beşer

Yalan Dünya

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Medcezir

Kalp Hırsızı

Çilek Kokusu

Zalim İstanbul

Gülümse Kaderine

MİNE TUGAY BOY VE KİLO

Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

