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Minguzzi ailesini tehdit davası: 2 sanık hakim karşısına çıktı

Minguzzi ailesini tehdit davası: 2 sanık hakim karşısına çıktı

11.06.2025 17:17:00
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Haber Merkezi
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Minguzzi ailesini tehdit davası: 2 sanık hakim karşısına çıktı

Kadıköy'de pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden iki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran'a ertelendi.

Kadıköy’de Pazar yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

DAVA ERTELENDİ

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı.

Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken; Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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