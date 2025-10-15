Minguzzi cinayeti davasında sürpriz gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi!

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bulunan bir pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 çocuk tarafından bıçaklanarak katledildi.

Yaşanan korkunç cinayetin ardından çocuk katiller tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada ise yeni bir gelişme yaşandı.

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Minguzzi cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

DİLEKÇEDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMU ŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’deki semt pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve günler süren yaşam savaşını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne neden oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük sanıklar B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.