Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki alt geçitte meydana geldi.
Resul A. (60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı minibüs ile Hasan H. (47) idaresindeki 16 MC 0873 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonucu minibüsteki yolcular Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile diğer aracın sürücüsü Hasan H. (47) ile araçtaki yolcular Meryem E. (44) ve Muhammed Saad H. (8) yaralandılar.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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