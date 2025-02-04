Pendik’te servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.02.2025 - 19:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 19:45

Kaza saat 17.00 sıralarında İstanbul Kurtköy - Pendik bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LNP 355 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden Hasan Basri Koçdağ (28) idaresindeki 81 ACR 469 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, motosiklet sürücüsü Hasan Basri Koçdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Koçdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsünün sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.