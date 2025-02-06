Cenazeye giden minibüs çay yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Samsun'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün köprüden çay yatağına devrildiği kazada, 15 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Cenazeye giden minibüs çay yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:14

Havza ilçesinde Şeyhali mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Samsun'a gelenleri taşıyan Sinan Keskin yönetimindeki minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda köprüden çay yatağına devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Cenaze #kar yağışı #kaza #Samsun

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