Minibüs ile taktak motoru çarpıştı... Yaralılar var!

Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:11
Minibüs ile taktak motoru çarpıştı... Yaralılar var!
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Mersin’in Mut ilçesine bağlı Aydınoğlu ile Sakız Mahalle yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Menevşe yönetimindeki 33 U 0806 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Veysel Akçan yönetimindeki taktak motoru çarpıştı. Çarpışma sonrası, taktak motoru sürücüsü Veysel Akçan ve motorda bulunan Şerife Akçan yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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