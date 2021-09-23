Minibüs istinat duvarına çarptı: 6’sı çocuk 10 yaralı
Tokat’ın Niksar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Uluslararası D-100 karayolu Mutluca Mevkiinde meydana gelen kazada, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı Ford marka panelvan minibüs, Reşadiye istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Adli emanette ne varsa satmış
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı