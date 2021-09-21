Minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla atarak durabilen minibüsteki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Harun Yıldırım (29) yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attı.
Kazada aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolun İzmir yönü bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- İşte yıl sonuna kadar beklenen zam oranı
- 'Erdoğan'ın sabrı azaldı!'