Minibüs sulama kanalına çarptı: 9 kişi yaralandı

Erzincan’da işçi taşıyan minibüs sulama kanalının duvarına çarptı, kazada 9 kişi yaralandı.

Minibüs sulama kanalına çarptı: 9 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:12

Kaza, Erzincan Tercan ilçesi Beğendik Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 HZ 817 plakalı minibüs, yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve işçiler Tercan Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #Devlet hastanesi #Erzincan #kaza

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