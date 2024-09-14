Giresun'da korkutan kaza... Otomobil, fındık bahçesine devrildi: 4 kişi yaralandı
Giresun'da fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kadir Öztürk'ün (71) kullandığı 41 ABC 388 plakalı otomobil, Güneyköy köyünde yoldan çıkıp fındık bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Fehime, İlyas ve İpek Öztürk yaralandı.
Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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