Giresun'da korkutan kaza... Otomobil, fındık bahçesine devrildi: 4 kişi yaralandı

Giresun'da fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giresun'da korkutan kaza... Otomobil, fındık bahçesine devrildi: 4 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:07

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kadir Öztürk'ün (71) kullandığı 41 ABC 388 plakalı otomobil, Güneyköy köyünde yoldan çıkıp fındık bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Fehime, İlyas ve İpek Öztürk yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.


Etiketler: #giresun

İlgili Haberler

Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Giresun halkı, AKP'li milletvekilinin zehir saçan madenine karşı ayaklandı

Giresun halkı, AKP'li milletvekilinin zehir saçan madenine karşı ayaklandı
Giresun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Giresun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler