Minibüste 25 kilo eroin yakalandı: Sürücü gözaltında

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüsün havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:28
Minibüste 25 kilo eroin yakalandı: Sürücü gözaltında
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüsü otoyolun Düzce kesiminde durdurdu.

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Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.


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