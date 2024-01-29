Evinin bahçesinde 6 kilo 609 gram eroin bulunan kadına beraat

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:48

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişi veya gruplara yönelik çalışmalarında, şüpheli E.D. izlemeye alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen E.D., gözaltına alındı.

E.D.'nin uyuşturucu maddeyi Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki tek katlı evde depoladığı yönünde ihbar alan polis, 14 Nisan 2023'te saat 01.30 sıralarında belirtilen adreste arama yaptı. Suç unsuruna rastlamayan ekipler, evin arka bahçe kısmında, üstü sökülmüş tahta parçalarının bulunduğu toprak kısmın kazıldığını fark etti.

KİLOLARCA EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bahçede inceleme yapan ekipler, üzeri streç filmle sarılı 2 bidon içerisinde, piyasa değeri 4 milyon 200 bin lira olan 6 kilo 609 gram eroin ele geçirdi. Evde oturan D.G. ile çocukları S.S.Ç. ve H.E.G. gözaltına alındı. D.G. tutuklanırken, E.D. ile D.G.'nin 2 çocuğu adli kontrolle serbest kaldı.

Yine aynı tarih ve saatlerde Tamer Üstün adlı kişinin üst aramasında, 20 poşet içerisinde toplam 1 kilo eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Üstün'ün üzerinde ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 TL ele geçirildi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddelere ve paralara el koyarak, Üstün'ü gözaltına aldı. D.G. ve E.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamına alınan Tamer Üstün de tutuklandı.

'İFTİRA ATMAK İÇİN UYUŞTURUCU KONULMUŞ OLABİLİR'

D.G. ifadesinde, evinin bahçesinde ele geçirilen 6 kilo 609 gram eroinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını, Tamer Üstün ve E.D.'yi tanımadığını belirterek, "Bu maddelerin bu şahıslara ait olup, olmadığını da bilmiyorum. Benim düşmanım çoktur, bana iftira atmak amacıyla bu şekilde evime uyuşturucu madde konulmuş olabilir. Daha önceden uyuşturucu madde kullandım, şu anda kullanmıyorum, uyuşturucu ticareti de yapmıyorum. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'UYUŞTURUCU KULLANIRIM ANCAK TİCARETİNİ YAPMAM'

Tamer Üstün ise ifadesinde Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde dolaşırken 2 kişinin çöpe bir şey attığını gördüğünü, bunun üzerine çöpten gidip, aldığını öne sürdü.

Üstün, "Yakındaki bir evin bahçesine girdim. Burada poşetin içine baktığımda terazi ile eroin olduğunu düşündüğüm maddeyi gördüm. Bunları alarak yolda bekleyen taksiye bindim. Bir süre ilerledikten sonra polisler, taksiyi durdurdu. Yanımdaki poşeti sordular ben de teslim ettim. Kendim uyuşturucu madde kullanırım ancak ticaretini yapmam. Diğer şüphelileri tanımam" diye konuştu.

E.D. ise olay günü evinde arama yapacaklarını söylemesi üzerine polise izin verdiğini anlattı. E.D., "Arama sırasında kullandığım esrar maddesini kendi rızam ile polislere gösterdim. Gözaltına alınan diğer şüphelileri tanımam. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

30 YILA KADAR CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, D.G., E.D. ve Tamer Üstün'ün kanında uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. D.G., E.D. ve Tamer Üstün hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 30'ar yıla kadar hapis talep edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda tutuklu sanık D.G. ifadesinde, "Uyuşturucu maddeler, bana ait değildir. Haberim olmadan evin arka bahçesine uyuşturucu maddeleri gömmüşler. 3,5 yaşındaki kızımla şu anda cezaevinde kalıyoruz. Cezaevi koşullarından dolayı her yeri yara bere içinde. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum. Benim evim, bahçeli bir evdir. Arka tarafı komple açıktır. Giren çıkan belirsizdir" dedi.

E.D. ve Tamer Üstün de suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI, SANIK SAVUNMASINA İTİBAR ETMEDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "Sanık D.G.'nin oturduğu evin arka bahçesinde toprağa gömülü eroin maddesinin yakalanmış olması, arama işleminin yapılan ihbarla uyumlu olması göz önüne alındığında sanığın atılı suçu işlediği sonucuna varılmıştır. Uyuşturucu maddelerin toprağa gömülü olarak saklanış biçimi, maddelerin bulunduğu yerin evin hemen 5 metre kala yakınında bulunmuş olması, hiç kimsenin piyasa değeri bu kadar yüksek bir maddeyi başkasının bahçesine gömmeyeceği hususları göz önüne alınarak, sanık savunmasına itibar edilmemiştir" dedi.

3 SANIKTAN 2'Sİ BERAAT ETTİ

Duruşma savcısı, sanık E.D.'nin beraatine, D.G. ve Tamer Üstün'ün 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, D.G. ve E.D.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 'suçu işledikleri yönünde cezalandırılmalarını gerektirir düzeyde her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilememekle sabit olmayan suçlarından' dolayı ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Tamer Üstün'e ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar sonrası 8 aydır tutuklu olan D.G. tahliye edildi.