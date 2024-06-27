Minibüstekilere bıçak gösterdi... Kapıyı ve camı yumrukladı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:30
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inip şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti.

Şahıs, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı.

Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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