Minibüstekilere bıçak gösterdi... Kapıyı ve camı yumrukladı
Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inip şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti.
Şahıs, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı.
Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.
O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı