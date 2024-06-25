Kuzeni tarafından bıçaklandı... Hayatını kaybetti!
Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde katıldıkları bir düğünde Y.İ. (16) ile halasının oğlu S.E. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.İ, kuzeni S.E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan S.E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Y.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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