Minibüsünü otoparkta unutmuş... Şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi!

24.12.2025 10:37:00
DHA
Şarkıcı Sinan Akçıl'a, yediemin otoparkına çekilen minibüsünün 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, başlatılan icra takibinin devamına karar verdi.

Sinan Akçıl'a ait minibüs, 15 Ekim 2014 yılında Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketinin otoparkına çekildi.

Aracı almayan Sinan Akçıl hakkında şirket, 10 yılda 50 bin liraya ulaşan otopark ve çekici alacağını ödemediği iddiasıyla İstanbul 33'üncü İcra Dairesi'ne başvurarak icra takibi başlattı. Akçıl'ın avukatlarının itirazı ile icra takibi durduruldu. Şirket de bu kez 'itirazın iptali' istemiyle dava açtı.

DAVALI ORTAK KUSURLU

Dosyayı inceleyen İstanbul 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporuna göre aracın muhafaza altına alındığı tarih 15 Ekim 2014 tarihinden dava açılış tarihi olan 20 Ağustos 2024 tarihine kadarki otopark ücretinin 120 bin 928 lira, çekici ücretinin bin 190 lira olduğunu kararında yazdı. Mahkeme, otopark ücretinin ödenmesinde davalının müterafik kusurunun bulunduğunu da belirtti.

ARAÇ HÂLÂ OTOPARKTA

Mahkeme, itirazın kısmen iptali ile takibin 50 bin lira olan asıl alacak üzerinden devamına, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine hükmedip, davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, 50 bin lira üzerinden icra takibinin devamına hükmetti.

Öte yandan dava konusu aracın da otoparkta durmaya devam ettiği öğrenildi. Mahkeme kararının ardından şirket, avukatları aracılığıyla geçen 12 Aralık'ta Akçıl'a ait banka hesaplarına, çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderildi.

