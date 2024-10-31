Minik Miray’ın hayatını kaybettiği kazada öğretmene 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:20

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:20

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu’nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya’nın yargılamasına devam edildi.

İlk duruşması 24 Eylül 2024, ikinci duruşması, 10 Ekim üçüncü duruşması ise 24 Ekim tarihinde görülen duruşmanın 4’üncüsünde öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray’ın ailesi, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASINDA TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Duruşmada diğer duruşmalarda sanığın tutuklanması hususunda mütalaa sunan savcılık, son duruşmada ise suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza ve tutuklulukta geçen süre ile birlikte değerlendirildiğinde öğretmen Banu Kaya’nın tahliye edilmesi yönünde mütalaa sundu.

"O GÜNDEN BU YANA UYKU UYUYAMIYORUM"

Duruşmada söz alan Miray’ın babası Yakup Arslan, sanığın bir önceki duruşmada gülerek ifade verdiğini iddia ederek, “Kendisi samimi değildir. Ben olay gününden bu yana uyku uyuyamıyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. sanık duruşmalarda çocuklarının kendisini beklediğinden bahisle tahliyesini talep etmiştir. Sanığın cezalandırılması ile birlikte hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederim” dedi.

Duruşmada söz verilen anne Eda Arslan ise eşinin söylediklerine katıldıklarını, bir önceki beyanları yinelediğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan öğretmen Banu Kaya, “Geçen duruşmada bahsettiğim gibi hiçbir vicdana da sığmaz, suratımdaki mimiklerden nasıl bir anlam çıkartıldı. İfadelerim, beyanlarım aynen geçerlidir. Mütalaada aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bu olayların yaşanmasını hiç istemezdim, üzgün olduğumu belirtmek istiyorum, tahliyemi talep ederim. Böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı” ifadelerine yer verdi.

4 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ, EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Mahkeme heyeti sanığa, ’bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verirken, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğün aykırı davranışı nedeniyle 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmaktan yasaklanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu’nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Sanık ilk duruşmasında aracındaki sensörlerin hiçbir şekilde çalışmadığını iddia etmiş, ikinci duruşmada savcılık tarafından sunulan mütalaasında ise asli kusurlu olarak bulunmuştu.