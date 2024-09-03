Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Ordu'da 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7) uyum haftası kapsamında geldiği okulun bahçesinde otomobiliyle çarpıp ölümüne neden öğretmen Banu Kaya, tutuklandı.
Feci kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.
Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Miray Arslan yaralandı.
KURTARILAMADI
Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda-Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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