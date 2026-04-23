Miraç Akbulut'un kim olduğu araştırılıyor. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanmasının ardından Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut’un X hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Akbulut, “Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır” mesajını paylaştı. Peki, Miraç Akbulut kimdir? Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut'un önceki görevleri neler?

MİRAÇ AKBULUT KİMDİR?

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı.

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2019 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı.

Daha sonra Kütahya-Çavdarhisar ve Denizli-Acıpayam Kaymakam Vekilliği, Ordu-Korgan Kaymakamlığı ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu 23 Ağustos 2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.