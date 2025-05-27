'Miras' kavgası can aldı: Sokak ortasında kardeşini vurdu!

Kan donduran olay, saat 14.30 sırlarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta yaşandı. Fikri Küçük miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçarak, uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.